“قوش” يترأس اجتماعات القمة “15” للسيسا بناميبيا

انطلقت بالعاصمة الناميبية ويندهوك أعمال المؤتمر الـ”15″ للجنة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية (السيسا) بحضور (47) من المديرين العامين ونوابهم والقيادات الرفيعة للأجهزة الأفريقية، وترأس الجلسات الفريق أول أمن مهندس صلاح عبد الله المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني رئيس الدورة الحالية للسيسا.
وانعقد المؤتمر تحت شعار (تعزيز الأمن الإنساني من خلال الإدارة العادلة للموارد لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في أفريقيا)، وشرف الجلسة الافتتاحية نائب الرئيس الناميبي يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، فضلا عن عدد من أجهزة الدول غير الأعضاء من خارج القارة الأفريقية .
وناقش المؤتمر عدداً من الأوراق والقضايا والتنويرات التي تقدمها السيسا للاتحاد الأفريقي ولمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي .
بينما شهد تسليم رئاسة السيسا مدير الجهاز المركزي الناميبي مع توجيه الشكر للمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، على الجهود الكبيرة التي بُذلت أثناء فترة رئاسته للسيسا، لا سيما في بعض الملفات المهمة مثل محاربة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
اليوم التالي.