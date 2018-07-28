الرياض: محاكمة المعتدين على الطالبين السعوديين في واشنطن 13 أغسطس

تعرضا الأحد الماضي مع زميل ثالث لاعتداء بعد “جدل كروي”، وفق وسائل إعلام سعودية.
أعلنت السفارة السعودية في واشنطن اليوم السبت، ضبط المعتدين على الطالبين السعوديين، وتحديد جلسة محاكمة ابتدائية في 13 أغسطس / آب المقبل.
ووفق وسائل إعلام سعودية بينها “العربية”، فإن المبتعثين ماجد المزيني وسعود الشمري، تعرضا الأحد الماضي مع زميل ثالث (لم تسمه) لاعتداء دام في أمريكا بسبب “جدل كروي”.
وعلى إثر الاعتداء دخل المزيني في غيبوبة، فيما أصيب الشمري بكسور ورضوض متفرقة، والثالث بجروح طفيفة مكنته من تصوير الحادث وإبلاغ الجهات الأمنية.
وقالت السفارة السعودية في بيان، إنها تتواصل مع المحققين والادعاء العام لمعرفة ملابسات القضية.
وأشارت أنها قامت بتعيين محامٍ لمتابعة حيثيات القضية مع الادعاء العام، وتم تحديد جلسة محاكمة ابتدائية بتاريخ 13 أغسطس، لعرض التهم على المعتدين.
الاناضول