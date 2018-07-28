قائد القوات البحرية الروسية يجتمع مع نظيره الصيني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات العسكرية- البحرية، فريق أول بحري فلاديمير كوروليف، يجتمع مع قائد القوات العسكرية-البحرية في الصين الفريق شين تسزينلون، في بطرسبورغ.
وجاء في البيان: “اليوم في سانت بطرسبرغ جرى اجتماع بين القائد العام للقوات العسكرية- البحرية فريق أول بحري فلاديمير كوروليف مع قائد القوات العسكرية- البحرية في الصين الفريق شين تسزينلون، الذي وصل لأول مرة إلى روسيا في زيارة رسمية”.
وأضاف البيان: “ودعي وفد القوات البحرية الصيني كضيوف شرف إلى العرض العسكري-البحري الرئيسي، الذي سيجري غدا في سان بطرسبرغ”.
سبوتنك