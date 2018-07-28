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عالمية

2018/07/28

2018/07/28


قائد القوات البحرية الروسية يجتمع مع نظيره الصيني



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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القائد العام للقوات العسكرية- البحرية، فريق أول بحري فلاديمير كوروليف، يجتمع مع قائد القوات العسكرية-البحرية في الصين الفريق شين تسزينلون، في بطرسبورغ.

وجاء في البيان: “اليوم في سانت بطرسبرغ جرى اجتماع بين القائد العام للقوات العسكرية- البحرية فريق أول بحري فلاديمير كوروليف مع قائد القوات العسكرية- البحرية في الصين الفريق شين تسزينلون، الذي وصل لأول مرة إلى روسيا في زيارة رسمية”.

وأضاف البيان: “ودعي وفد القوات البحرية الصيني كضيوف شرف إلى العرض العسكري-البحري الرئيسي، الذي سيجري غدا في سان بطرسبرغ”.

سبوتنك

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