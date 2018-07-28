سند الخيرية تسير قافلة لدعم المتضررين بكسلا

سيرت مؤسسة سند الخيرية اليوم قافلة إغاثية للمتضررين من آثار السيول والأمطار بولاية كسلا، واستهدفت القافلة المناطق الأكثر تضررا بكل من حلة موسى، مكرام والإنقاذ مربع 3. واحتوت القافلة على 1100 مشمع و1500 ناموسية وكمية مقدرة من المواد الغذائية.
وقالت الأستاذة سامية ابوعاقلة مديرة إدارة المشروعات والبرامج بالمؤسسة – في تصريحات صحفية – إن القافلة تمثل ضربة البداية لطوارئ خريف العام 2018.
وأكدت سامية أن المؤسسة استنفرت كل آلياتها ومتطوعيها للاستجابة والتدخل السريع معلنة الترتيب خلال الفترة القادمة لتسيير قافلة طبية متكاملة تشمل تخصصات باطنية، عيون، وأمراض جلدية، داعية إلى توحيد الجهود وتفعيل دور الشراكات.
سونا.