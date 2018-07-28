بالفيديو .. ثرية كورية تتخلص من أموالها بإلقائها في الشارع.. رد فعل صادم من الأهالي

قررت سيدة كورية ثرية إلقاء أموالها في الشارع، والتقطت كاميرات المراقبة عملية إلقائها للأموال في إشارات المرور بـ 11 مكانًا مختلفًا من شباك سيارتها، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع في كوريا الجنوبية.
وكان لافتًا؛ إعادة الأفراد الذين تواجدوا في الأماكن التي ألقت فيها الأموال إلى رجال الشرطة، وذلك لأن القانون في كوريا الجنوبية يعتبر احتفاظ الأفراد بالأموال التي يعثرون عليها في الطرقات جريمة تستوجب العقاب.
ولم تفسر السيدة بعد السبب وراء وهب أموالها بهذه الطريقة، ولكن أوضحت والدتها إلى رجال الشرطة أن ابنتها كانت تنوى إعطاء المال للناس.
وبحسب مواقع إخبارية، فإن الشرطة الكورية استطاعت استرجاع مبلغ 15.8 مليون وون كوري وهو ما يعادل حوالي 14 ألف دولار تقريبًا من مختلف الأماكن، وكما تنوى إعادتها للسيدة مرة أخرى حال طالبت السيدة بذلك.
الموجز