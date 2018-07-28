وفد من الخارجية للقاهرة لبحث تنفيذ اتفاقيات

قال السفير المصري بالخرطوم، أسامة شلتوت، إن اتفاقاً تم لزيارة عدد من المسؤولين السودانيين، برئاسة وكيل وزارة الخارجية، لمصر في أغسطس المقبل، للتفاكر حول ما تم إنفاذه من الاتفاقيات، مشيراً إلى وجود إرادة لدى قيادتي البلدين لإنفاذ اتفاقيات التعاون وإنزالها على أرض الواقع.
وأوضح أنه سيتم بحث الاتفاقيات الجديدة التي يمكن توقيعها في اجتماعات اللجنة الرئاسية التي ستعقد في أكتوبر المقبل بالخرطوم.
وقال شلتوت إن الاجتماعات الرئاسية ستسبقها عدة اجتماعات على المستوى الوزاري، مشيراً إلى وجود عدد من الاتفاقيات سيتم بحثها في القاهرة، مشيراً إلى وجود مصفوفة عمل بين البلدين سترى النور خلال الفترة المقبلة.
وكشف السفير المصري، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن توجيهات صدرت لوزيري خارجية البلدين بمتابعة وثيقة الشراكة الإستراتيجية التي تم توقيعها في أكتوبر 2016 ووضع جداول زمنية محدد لإنفاذها.
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