أركو مناوي.. أموال تحرير السودان في “جراب الحاوي”

السكرتير الشخصي لمناوي يكشف بالوثائق والأرقام أرصدة رئيسه في البنوك اليوغندية
قادة غاضبون اعتقلوا محمد شلة الأمين المالي للحركة بسبب الـ(15) مليون دولار
(1.5) مليون دولار تسلمها مناوي من جوبا وأدخلها في جيبه ما عدا 50 ألفاً!
ما هو دور شقيقه حسين مناوى وعلي ترايو في التنسيق بشأن الدعم المالي للحركة؟
استثمارات مناوي شملت الصرافات والمصانع والعقارات في كينيا ويوغندا وأمريكا
افتقدت الحركات الدارفورية المسلحة منذ نشاتها وتكوينها للثقة بين قياداتها ومنسوبيها، وهو الأمر انسحب على الجانب الادارى والمالى وسبب خلافات تطورت الى اشكالات كبيرة طفت على السطح. ولم تتحرج قيادات عملت مع مني أركو مناوي رئيس فصيل تحرير السودان من التشهير به بسبب التصرف فى اموال الحركة وتحويلها لمصلحته الشخصية، دون أي إعتبار للآخرين أو حتى من العواقب التي قد يواجهها.
واشار الطاهر اسحق القيادى المنشق من حركة مناوى ان هناك اموالاً طائلة تقدر بمليارات الجنيهات تم صرفها للحركة مقابل دخولها كطرف مساعد فى الصراع بدولة جنوب السودان في السابق من قبل حكومة جوبا، مشيرا الى ان مناوى قد استحوذ على النصيب الأكبر من الأموال المخصصة لمقاتلي حركته الذين رفعت كشوفات باسمائهم لم يتسلموا منها الا مبالغ بسيطة صرفت كمرتبات لهم.
ويضيف ان مناوى اهمل علاج الجرحى الذين تتم صرف مبالغ مالية تحت بند مخصص لعلاجهم.
وأشار إلى ان مناوى لديه تاريخ طويل في استخدام أساليب ملتوية للاستيلاء على الأموال والدعومات التي تصل إلى حركته، ونشبت اثر ذلك الكثير من الخلافات بين القادة بسبب استيلاء رئيسهم على مبالغ مالية كبيرة من الدعم الخارجي المخصص الحركة.
ويتابع إن مناوي قام بتحويل مبلغ (15) مليون دولار لحسابه الشخصي واستثمرها لصالحه بإحدى دول الجوار بواسطة محمد زكريا (شلّة) المسئول المالي بالفصيل مما دفع عدداً من القادة للقيام باعتقال الأخير بتهمة الاشتراك مع مناوي في سرقة الدعم المالي، مؤكدا أن مناوي وحاشيته والمقربين منه دأبوا على الاستيلاء على الأموال والمرتبات.
وأشار إلى ان السكرتير الشخصى لمناوى، حامد حقار كان قد كشف بالوثائق والمستندات والأرقام واعتراف أصحاب الشأن داخل فصيل مناوى عن ارصدة رئيسه باليورو والجنيه الإسترليني في البنوك اليوغندية لمني أركو مناوي.
حيث أكدت الوثائق أن مناوي يملك حساب تحت الرقم (034123906) برقم الكرت (705) وفتح هذا الحساب أولياً بتاريخ 29/ 9/2010م ببنك باركليز كما يمتلك مناوي حساب أخر في إستانبك بنك بمبلغ (6.7) مليون جنيه إسترليني ، مؤكدا أن جملة حسابات مني أركو مناوي في البنوك اليوغندية أبرزها بنك أفريكا ناشونال مبلغ (5,4) مليون دولار، باركليز (9,7) مليون دولار، شتارد بنك مبلغ (16) مليون دولار لافتا الى ان حقار اكد ان الحركة تلقت أموالاً طائلة من دولة جنوب السودان والولايات المتحدة تجاوزت عشرات المليارات من دولار، استولى عليها رئيسها مناوى وذلك عقب فترة السلام مع الحكومة وحتى بداية العام2010.
وبحسب نهار عثمان نهار الذي كان يشغل مدير مكتب مناوي بالسلطة الانتقالية السابقه فإن مناوي كان يغادر إلى مدينة الفاشر ومنها إلى جوبا لتسلم الأموال مؤكدا تسلم الحركة لمليون ونصف المليون دولار من الحركة الشعبية في إحدى المناسبات ذهبت إلى جيب مناوي عدا خمسين ألف دولار أودعت خزينة الحركة.
ويكشف نهار اللثام عن شبكة واسعة من الاستثمارات يملكها مناوي في مجال الصرافات والمصانع والعقارات بعدد من الدول منها كينيا و يوغندا والإمارات والولايات المتحدة، قائلاً إن التنسيق بشأن الدعم كان يتم عبر شقيق مناوي حسين مناوى والقيادي بالحركة علي ترايو.
(smc)