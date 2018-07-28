هزة أرضية بالبحر الأحمر قوتها 4.3 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عن رصد هزة أرضية في عمق البحر الأحمر وعلى بعد 160 كيلو من ميناء بورتسودان صباح اليوم والتي رصدتها محطات رصد الزلازل التابعة للهيئة في كل “محمد قول، أبوحمد، مروي وجبل أولياء” حيث رصدت هزة أرضية في عمق البحر الأحمر في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم .
وكشف المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د. محمد أبو فاطمة عبد الله في تصريح صحفي أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر والتي وقعت عند الساعة السابعة صباحا في عمق البحر الأحمر، وعزا أبوفاطمة الهزة إلى التركيب الجيولوجي الممتد من غرب إفريقيا إلى شمال شرق السودان الذي يتقاطع مع تصدع البحر الأحمر الذي يمتد شمال غرب وجنوب شرق.
سونا.