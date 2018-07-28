الرئيس المصري معلّقا على وسم “ارحل يا سيسي”: في دي أزعل ولا مزعلش؟.. فيديو

عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن حزنه من انتشار وسم “ارحل يا سيسي” على موقع تويتر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يحاول إخراج الشعب المصري مما سماها “أمة العوز”، وذلك خلال حضوره لمؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، السبت.
وقال السيسي إن جهات لم يسمها أدخلت مصر في “أمة العوز”، وقال إنه بينما يحاول أن يخرج المصريين من هذه الأمة، يظهر وسم “ارحل يا سيسي”.
وأضاف الرئيس المصري قائلا إنه عندما يحاول أن يخرج المصريين من العوز ويجعلهم أمة ذات شأن، يطلقون وسم “ارحل يا سيسي”، وتساءل باللهجة الدارجة: “أزعل ولا مزعلش؟”، ثم قال: “في دي أزعل”.
في السياق ذاته، شدد السيسي على ضرورة الخروج من “العوز” الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والعلمي والمعنوي، وأشار إلى أن الخروج منه لا يتم عبر الحكومة وحدها، لافتا إلى أهمية التعاون من أجل تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن ناشطين على موقع تويتر كانوا قد أطلقوا وسم “ارحل يا سيسي” عبر تويتر، واستمر بين الأوسمة الأكثر تداولا في مصر لفترة ليست بالقصيرة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)