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منوعات

2018/07/28

2018/07/28


بالفيديو: الفنانة مونيكا من داخل سيارتها على الشارع العام تطرب معجبيها



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تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو خاص للفنانة مونيكا وهي تدندن داخل سيارتها في مزاج عالٍ ، مبدية كامل تفاعلها مع الأغنية في تمايل وغنج نسائي مثير. وهي تدند بأغنية “الليله يا حبيبي، حبيب مالك عليا ، هانت الأيام والذكرى حية”

وقد وجد الفيديو متابعة واستحسان من معجبي الفنانة على وسائل التواصل الاجتماعي .

الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: الفنانة مونيكا من داخل سيارتها على الشارع العام تطرب معجبيها

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1 التعليقات

      1. 1
        Ali Murah

        2018/07/28 at 11:00 م (UTC 3) رابط التعليق

        يا زوله خليكي جاده ما تطلعي من العيد من غير حمص عرسي يا مونكا

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