تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو خاص للفنانة مونيكا وهي تدندن داخل سيارتها في مزاج عالٍ ، مبدية كامل تفاعلها مع الأغنية في تمايل وغنج نسائي مثير. وهي تدند بأغنية “الليله يا حبيبي، حبيب مالك عليا ، هانت الأيام والذكرى حية”
وقد وجد الفيديو متابعة واستحسان من معجبي الفنانة على وسائل التواصل الاجتماعي .
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: الفنانة مونيكا من داخل سيارتها على الشارع العام تطرب معجبيها
1 التعليقات
Ali Murah
2018/07/28 at 11:00 م (UTC 3) رابط التعليق
يا زوله خليكي جاده ما تطلعي من العيد من غير حمص عرسي يا مونكا