حسبو : “مرتب القابلة أهم من مرتب الوزير”

أكد الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية دعم الدولة للقطاع الصحي والالتزام الكامل بحقوق العاملين مؤكدا الاستمرار في الدعم المتواصل للصحة ودعم ميزانتها، منوها لأهمية مرتبات وحوافز العاملين بالقطاع الصحي وقال “مرتب القابلة أهم من مرتب الوزير” .
وقال حسبو لدى مخاطبته المؤتمر القومي الأول لقضايا المهن الطبية والصحية السبت بقاعة الصداقة والذي جاء تحت شعار (نحو فريق صحي متجانس) إن العملية الصحية هي عملية متكاملة ولا يمكن لشخص واحد القيام بها، مؤكدا أهمية جميع الكوادر الطبية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالولايات.
وشدد حسبو على ضرورة تنظيم الهجرة وتوطين العلاج بالداخل، ووجه بضرورة الاهتمام بتطبيق أخلاقيات المهنة والمعاملة الحسنة للمرضى .
وأكدت د. فردوس عبد الرحمن وزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية التزام وزارتها بدعم القطاع الصحي مشيدة بالتطور الصحي وبشعار المؤتمر “نحو فريق طبي متجانس” وقالت هذا الشعار سيحقق نتائج بالخدمات الصحية ويستفيد منها المريض، مبينة أن التحديات التي تواجه المهن تحتاج لحلول مؤكدة استعداد الوزارة للجلوس والخروج بنتائج تعين في حل هذه المشكلات مؤكدة تقييم الوضع الصحي بكافة المستويات والوصول الى وضع صحي يرضي جميع المواطنين.
من جهتها قالت د. نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان أن الوصول إلى التغطية الشاملة يقوم من خلال الاهتمام بالبيئة المناسبة ، مشددة على الاهتمام بالكادر الطبي وحمايته، مبينة ضرورة تحصين الكوادر من الفيروسات ومكافحة العدوى وشددت القصير على محاربة جميع الممارسات والعادات الضارة.
وفي ذات السياق أقر د. زكي محمد البشير الأمين العام للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية بعدم وجود تخصصات علم الأجنة والدراسات الجينية بالبلاد، متسائلاً كيف تكون بالبلاد أكثر من 44 كلية طب ونعاني من نقص في التخصصات؟ محذرا في ذات الوقت من ما اسماه بالحرب البيولوجية والامراض العابرة للحدود، مطالباً الدولة بالاهتمام بتوطين التخصصات النادرة. وكشف عن تسجيل أكثر من 143 ألف ممارس للمهن الصحية في البلاد، مقرا بأن الأزمات والمشاكل التي واجهت البلاد أقعدت القطاع الصحي عن التطور، مشيراً إلى أن التشريعات والقوانين الصحية في البلاد أضرت بالعملية الصحية بالبلاد، مناشدا بأهمية التدريب ومشاركة قيادات المهن الصحية في صناعة العمل الصحي وكيفية جعل السودان منتجعا علاجيا .
فيما قال د. ياسر أحمد إبراهيم رئيس النقابة العامة للمهن الطبية والصحية إن تطوير هذه المهنة من الأولويات لافتا إلى أن هذا القطاع يشهد تطورا كبيرا جداً والسودان ليس ببعيد عن ذلك، مشيدا بجهود رئاسة الجمهورية، مطالبا بالاهتمام بالكوادر وهي تعمل في الظروف الصعبة. وأضاف “هنالك هجرة لهذه الكوادر مما كان له الأثر في هذه المهنة، نأمل يكون هناك إعلان رسمي للتعيين عبر لجنة الخدمة المدنية”.
وبدوره قطع الأمين العام للاتحاد العام للمهن الطبية والصحية د. مصعب برير بأن المؤتمر يمثل نقطة تحول في قضايا الصحة والقطاع الصحي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيراً إلى أن المؤتمر يتناول 4 اوراق تتعلق بالمهن الصحية ومناقشة منشور 5/15.
الخرطوم 28-7-2018م (سونا)