مدير مستشفى ساهرون يُفاجيء رواد مواقع التواصل، بالرد على منشور يتحدث عن وفاة طفل بسبب تأخر إسعافه بساهرون

فاجأ المدير العام لمستشفى ساهرون بالعاصمة السودانية الخرطوم، روّاد مواقع التواصل الإجتماعي برده شخصياً على منشور بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتحدث عن وفاة طفل حديث الرضاعة تم إسعافه من ودمدني الى مستشفى ساهرون ورفضت إدارة المستشفى إستقباله إلا بعد سداد مبلغ 8 ألف جنيه .
وجاء بالمنشور بحسب مانقل محرر “كوش نيوز” برفض مستشفي ساهرون استقبال طفل حديث الولادة تم تحويله من المستشفي التاهيلي بودمدني، وتعود تفاصيل الحادثة بأن الطفل جاءت به اسرته بواسطة اسعاف من مدينة ودمدني، وكان يعاني من نقص اكسجين، ويحتاج لاجراء عمليه بالمري، تحركت به اسرته من مدني بعد أن تم تأجير اسعاف وممرض بمبلغ خمسة آلاف جنيهاً، وعند وصولهم مستشفى ساهرون رفضت إدارة المستشفى إستقبال الحالة مالم يتم سداد مبلغ. ثمانية آلاف جنيهاً، ولم تكن بحوزتهم ومع كل التوسلات من والد الطفل” احمد المصطفى” وذويه باسعاف الطفل وإنقاذ حياته حتى يتم تدبير المبلغ، استغرقت المحاولات والتفاوض اربع ساعات ،حتي نفذ الأكسجين من انبوبة الاسعاف والمستشفى ترفض حتى تم رهن هاتف أحد المعارف، فواففت المستشفى ولكن بعد فوات الأوان حيث تعرض الطفل لهبوط حاد في الدورة الدموية وفارق الحياة وسط حسره ونحيب ذويه، ليدفن بمقابر الصحافة، بحسب “المنشور” .
وقد أثارت الحادثة غضباً عارماً من المعقبين ليفاجئهم مدير ساهرون معقباً قائلاً :
” أنا د. محجوب الكدقري مدير مستشفى ساهرون سوف اجري تحقيقاً دقيقاً في الموضوع و هذا عكس تعليماتنا المستديمة، وأضاف “الكدقري” نحن في مستشفى ساهرون صدورنا قبل مكاتبنا مفتوحة لاي شخص، ولأي رأي و نبحث و بشدة عن أي خطأ يحدث و قد كونا إدارة خاصة بذلك .
وأشار “الكدقري” : عليه أرجو من أي شخص له معلومات عن هذه الحادثة ان يحضر غداً الأحد الساعة الواحدة بعد الظهر لمستشفى ساهرون لمقابلتنا .
ابومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)