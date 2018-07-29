أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة يوم الأحد 29 يوليو 2018م
صحيفة الصدى :
بعثة المريخ تغادر إلى لبنان. ….والزلفاني يبدي تخوفه من الإرهاق
محمد الشيخ : لم نطلب مهلة الفيفا بسبب فشلنا في تجهيز مستحقات باسكال ومارسيال
الهلال يحل ضيفا على دي سونجو في لقاء مصيري ببييرا عصرا
صحيفة الزعيم :
الكتيبة المريخية تصل الأراضي اللبنانية لمواجهة جيش سوريا
منافس المريخ العربي يودع بلاده. ….يرفع راية التحدي وقلعجي يؤكد الجاهزية للمشاركة في موقعة الأربعاء
رئيس المريخ يدلي بتصريحات مثيرة للزعيم. ….والسماني الصاوي يمنح داؤود شهادة التميز
في تصريحات مثيرة للزعيم قبل الإقلاع : ود الشيخ : راضون عن الزلفاني وهذه حقائق التعاقد مع مدرب وطني.
عناوين صحف الهلال :
الهلال يتمسك بالأمل أمام سونجو عصر الْيَوْم
الهلال يؤدي مرانه الختامي وسط روح معنوية عالية
الجهاز الفني للهلال يطالب اللاعبين بالاجتهاد في جولة الْيَوْم المصيرية
المباراة تبدأ الساعة الثالثة من عصر بتوقيت السودان
تعديلات واسعة على توليفته الاساسية في ظل الغيابات التي تضرب صفوف الازرق
امبدة وجيوفاني وواتارا ضمن المنظومة الاساسية
السنغالي ندياي يعتمد على إسلوب لعب جديد من خلال التدريبات الاخيرة
مدرب سونغو: نتيجة أم درمان منحت الفريق دافع قوي للمنافسة على الصعود
مرابط الهلال يكسب الشباب بثلاثية مقابل هدف في تجربة ودية
مباراة مرابط الهلال والشباب تشهد عودة قوية لنزار حامد
حضور أنيق في قرعة المرحلة الثانية بالتاهيلي
المجموعة الأولى: هلال الفاشر، الأهلي مدني، النهضة ربك، النيل حلفا، (الميرغني كسلا او اردتي دنقلا)
المجموعة الثانية المتمة شندي، الرابطة كوستي، الدفاع الدمازين، الموردة العاصمي
تحويل فاصلة الميرغني وأرتدي دنقلا للخرطوم
حي الوادي نيالا يعود إلى الانتصارات بعدما تغلب على هلال كادقلي
مريخ كوستي يواصل نتائجه الإيجابية بعد فوزه على الأمل عطبرة
منتخب الناشئين يتدرب امس .. يرتاح الْيَوْم .. ويعسكر بالأربعاء
هلال كوستي ينفي وفاة حارسه باستاد الكاملين
أبوجبل يجتمع بالتلفزيون لحسم وثيقة (الشارة) قبل مخاطبة الكاف
اتحاد الكرة السوداني يحتفل مع فرنسا بكأس العالم
بعثة المريخ تغادر مساء امس وتصل بيروت فجراً
حنان خالد: لا يمكن أن أقلل من أهل المريخ وما كُتب لا علاقة له بي
الجيش السوري ينقل تحضيراته لملعب السلام زغرتا بلبنان استعداداً للقاء المريخ
مدرب العرب: كنا نستحق التعادل أمام المريخ على الأقل
سعادة في الشرطة بعد تجاوز مسلسل التعادلات والفوز على اهلي عطبرة
ارتدي دنقلا يسبق الميرغني كسلا ويصل الخرطوم
هلال كوستي يرفض تصعيد احداث الكاملين ويكتفي بأورنيك (8)
الأمطار تلغي مباريات كوستي بالأمس
جماهير الدمازين تسخر لظهور حكم بـ(البنطلون)
والد مهاجم المتمة شندي يقتحم الملع
أبرز عناوين الأخبار الرياضية العالمية:
مولودية الجزائر يقع في فخ مازيمبي بأبطال افريقيا
الأهلي يُسقط تاونشيب في ميدانه
الترجي يهزم كمبالا ويقترب من حسم التأهل
الوداد ينفرد بالصدارة بثنائية في شباك حوريا
آرسنال يكتسح سان جيرمان بخماسية في كأس الأبطال
ليفربول يسقط مانشستر يونايتد برباعية في القمة الودية
ركلات الترجيح تمنح يوفنتوس الانتصار على بنفيكا
ركلات الترجيح تبتسم لتشيلسي أمام إنتر ميلان
ليستر سيتي يسقط وديا أمام أودينيزي في مباراة ودية
أندرسون يقود وست هام للفوز على إبسويتش تاون
مفاجأة.. ريال مدريد يتراجع عن ضم هازارد
مقصية شاكيري وصيام صلاح الأبرز في ديربي إنجلترا
رونالدو ينجو من السجن باتفاق باهظ الثمن
مانشستر يونايتد يوافق على طلبات تشيلسي من أجل البرازيلي ويليان
ياري مينا يؤخر انتقال لاعب برشلونة إلى إيفرتون
روما يقترب من ضم “ستيفن نزونزي” لاعب وسط إشبيلية
نافاس يقطع إجازته وينضم لتدريبات ريال مدريد
بوجبا يظهر في العطلة بقميص ديبالا نجم يوفنتوس
برشلونة متهم بالعنصرية بسبب رحلة طيران
خاميس ينفي تصريحات والده حول ريال مدريد
تشيلسي يتصدر قائمة الفرق المكروهة في إنجلترا
نيجيريا تفتح تحقيقا في حصول مساعد مدرب المنتخب على رشى
وست هام يمنع تشيتشاريتو من العودة للمكسيك
توتي: إذا جاء ميسي لروما سأستقبله في المطار
ديل بييرو: ميسي لا يُصدق.. وأوروبا فقدت إبداع إنييستا
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إيمري يفسر منح شارة القيادة لأوزيل: نحن نعمل معًا.. أعتقد أنه بإمكانه تحمل المسؤولية
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جيلسون مارتينز: سيميوني وراء رحيلي لأتلتيكو مدريد
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البرازيلي باتو: أنتظر مكالمة ميلان
ديار لاعب سان جيرمان: خماسية آرسنال منطقية
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