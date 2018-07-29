كل ما تريد معرفته عن الحبوب المنومة ومتى تصبح ضرورة؟

الحبوب المنومة عقاقير تصرف بروشتة ويجب أن تكون باستشارة الطبيب، لأنها تستخدم فى حالات مرضية محددة وتتعامل مع المشكلات النفسية، لكن التعامل معها يجب أن يكون مدروسا، وهنا نقدم لك كل ما تريد معرفته عنها فى هيئة سؤال وجواب وفقا لما ذكره الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى بالأكاديمية الطبية.
متى يكون من الضرورى تناول الحبوب المنومة؟
عند مواجهة ثلاث مشكلات للنوم وهى:
– مشكلة صعوبة الدخول فى النوم على الرغم من الحصول على ساعات نوم جيدة، وذلك بسبب الإصابة بالقلق.
– مشكلة النوم المتقطع وتشير إلى الإصابة بالاكتئاب.
– لا يتمكن الشخص من النوم أبدا سواء فى الدخول للنوم أو الاستمرار فيه لساعات، ويشير ذلك للإصابة بالهوس والاضطراب الوجدانى.
ما هى أنواع الحبوب المنومة؟
الحبوب المنومة لها نوعان وهما قصيرة المفعول وطويلة المفعول.
هل تؤدى الحبوب المنومة للإدمان؟
النوع قصير المدى هو الذى قد يؤدى إلى الإدمان لأنه يتكون منه من مواد إدمانية.
متى نستخدم الحبوب قصيرة المدى؟
تستخدم فى علاج التوتر النفسى الشديد وبالالتزام بالجرعات المحددة دون أى زيادة، ويدخل فيها المريض للنوم خلال نصف ساعة والتى يستمر مفعولها من 3 إلى 4 ساعات.
ماذا عن الحبوب طويلة المدى؟
تستخدم مع حالات الفصام والهوس، ويدخل المريض إلى النوم فى وقت يتراوح من نصف ساعة إلى ساعة، لكن تستمر فى مفعولها المنوم من 6 إلى 8 ساعات.
اليوم السابع