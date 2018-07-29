كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > الكاروري: القطط السمان مساكين .. ومذيعات الفضائيات بلا علم ولا ثقافة
الأقسام :

سياسية

2018/07/29

2018/07/29


الكاروري: القطط السمان مساكين .. ومذيعات الفضائيات بلا علم ولا ثقافة


الكاروري

شارك الموضوع :

هاجم خطيب المسجد الكبير بسوق أم درمان بروفيسور “إبراهيم الكاروري” مذيعات الفضائيات وقال إنهن بلا علم ولا ثقافة، منتقداً إياهن في خطبة، (الجمعة) أمس، واستنكر تحدثهن عن الخريف والأمطار وكأنها كارثة ومصيبة، مبيناً أنها في الأصل رحمة وخير وفير، مضيفاً بالقول: (ولكننا للأسف لسنا مستعدين حتى لاستقبال رحمات السماء).

وقال “الكاروري”: (يكثر هذه الأيام الحديث عبر الصحف عن القطط السمان)، واصفاً إياهم بالمساكين يأكلون أموال الناس بالمليارات ثم يتركونها خلفهم بعد الموت وتنتظرهم المساءلة والحساب من رب العباد.

وختم “الكاروري” خطبته بالدعاء برفع الغلاء عن البلاد والعباد مكرراً ثلاثاً (اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا).

المجهر – خالد الفاضل
صحيفة المجهر السياسي

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.