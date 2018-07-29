18 معلومة عن «سامبو»: انتقد عادل إمام لعدم سؤاله عنه ولديه ابن يعمل بالتمثيل

قال الفنان أشرف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الفنان محمد شرف توفي عن عمر يناهز 55 عاما، إثر صراع مع المرض.
وعانى الفنان الراحل من ضعف شديد بعضلة القلب، وأجرى جراحة بالقلب وتم تركيب جهاز منظم لضربات القلب له.
وفي هذا التقرير، رصد «المصري لايت» 18 معلومة، وفق المذكور عنه بموقع «قاعدة بيانات السينما»، وحوار سابق له بموقع «الفن أون لاين».
18. وُلد في 19 فبراير 1963 بمحافظة الإسكندرية.
17. تخرج «شرف» من المعهد الفني التجاري عام 1984.
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16. بعد تخرجه توجه «شرف» إلى محافظة القاهرة للعمل الفني.
15. شرف متزوج وأنجب «دينا» و«هشام»، الذي ظهر مؤخرًا في عروض «مسرح مصر».
14. بدأ «شرف» مشواره الفني بمشاركته في مسرحيتي «القشاش» و«عيال تجنن».
13. كانت الانطلاقة الحقيقية لـ«شرف» من خلال بوابة مسلسل «أرابيسك» عام 1994، ليشارك بعدها في أعمال «سر الأرض»، و«أبوالعلا 90»، و«حارة المحروسة»، و«السيرة الهلالية»، وغيرها.
12. لـ«شرف» مشوار طويل في السينما، وشارك في أفلام «ليلة ساخنة»، و«الواد محروس بتاع الوزير»، و«بلية ودماغه العالية»، و«زكي شان»، و«ظرف طارق»، و«صباحو كدب»، وغيرها.
11. شارك في سيت كوم «العيادة»، لكن القائمين على العمل استعانوا بالفنان سليمان عيد مكانه في الجزء الثاني بسبب مرضه.
10. في أواخر عام 2008 أصيب «شرف» بانسداد في شرايين المخ، وهو ما دفعه إلى إلغاء كل التعاقدات التي أبرمها لتصوير أعماله الفنية، لعدم قدرته على الوقوف أمام الكاميرا.
9. أجرى «شرف» في عام 2009 عمليتين جراحيتين في شريان المخ.
8. خلال فترة مرضه ترك «شرف» أسرته وعاش وحيدًا في شقة سكنية بمنطقة فيصل.
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7. في حواره لموقع «الفن أون لاين» قال «شرف» إنه اعتذر عن جميع الأعمال الفنية بعد شفائه من المرض بسبب نصيحة الأطباء له بعدم التعرض لأي ضغوط، إضافةً إلى عدم قدرته على حفظ أي دور مسنود له.
6. ذكر «شرف» أن الفنانين الذين وقفوا بجواره خلال فترة مرضه هم محمد هنيدي، ونهال عنبر، ومحمد سعد، وأحمد عز، وسليمان عيد، وأشرف زكي.
5. كشف «شرف» أن نقابة المهن التمثيلية تكفلت بمبالغ العملية الجراحية الثانية التي أجراها، كما خصصت له 5 آلاف جنيه شهريًا لعلاجه.
4. وأبدى استياءه من عدم سؤال الزعيم عادل إمام عنه خلال فترة مرضه، وقال: «كلنا إنسان وهو علشان بقى فيه نجم فوق وممثل تحت مايسألش عني، وفي النهاية لو عايز يسأل يسأل ولو مش عايز براحته».
3. عاد للتمثيل مرة أخرى عام 2016 بعد تعافيه من المرض، والذي أثر كثيرًا على صحته وأفقده الكثير من الوزن، فكانت أول مشاركة فنية له بعد العودة فيلم «أخلاق العبيد» بطولة الفنان خالد الصاوى ويسرا اللوزى وسارة سلامة وغيرهم.
2. لديه ابن شاب اسمه «هشام» في أوائل الثلاثينات ويعمل بالتمثيل، حيث بدأ مشواره الفني منذ فترة قريبة في مسلسل «لمعي القط».
1. غيب الموت الفنان المصري محمد شرف ظهر الجمعة بمدينة الإسكندرية عن عمر يناهز الـ 55، وذلك بعد صراع مع المرض.
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