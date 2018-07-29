أردني سرق كهرباء بقيمة 915 مليون دولار والشركة تتصالح معه

توصلت شركة الكهرباء الأردنية إلى تسوية مع متهم بأكبر سرقة كهرباء في تاريخ الأردن بقيمة 650 ألف دينار أردني أي ما يعادل 915 مليون دولار أمريكي.
وأفادت وكالة “عمون” الأردنية أن شركة الكهرباء استلمت 100 ألف دينار كدفعة أولى على أن يسدد السارق بقية المبلغ على دفعات، دون الكشف عن قيمة وعدد هذه الدفعات.
وكانت شركة الكهرباء الأردنية، وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد ضبطت العام الماضي، أضخم سرقة كهرباء في تاريخ المملكة في منطقة الحلابات شرقي العاصمة عمان.
وتم تركيب كوابل ضغط عال لمسافة 3 كيلو مترات بصورة غير قانونية دون الحصول على موافقة شركة الكهرباء الأردنية، كلفت السارق حوالي 300 ألف دينار أردني.
صحيفىة المواطن
1 التعليقات
Mamoun
2018/07/29 at 10:12 ص (UTC 3) رابط التعليق
ما هذا الجهل
هل الدينار الأردني يساوي 1407 دولار امريكي ؟؟؟
الدينار الاردني يساوي 1.40 دولار بالتالي فان المبلغ بالدولار 915 الف دولار وليس مليون