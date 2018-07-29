نائب مستقل: وجود عبد الماجد هارون بالبرلمان (فساد إداري)

إنتقد النائب المستقل في البرلمان مبارك النور ، ما أسماه تمادي رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر في عدم الإستجابة لمطالبات سابقة تتعلق بوضعية مستشاره الإعلامي عبد الماجد هارون داخل البرلمان .
وقال النور في تصريحات إن تعيين عبد الماجد هارون مستشاراً لرئيس البرلمان ليس له أي سند قانوني ويمثل فساداً إدارياً بائناً يتطلب الحسم ، وأبان أن وظيفة بهذا المسمى غير موجودة في هيكل المجلس الوطني ، وطالب النائب رئيس البرلمان بإستعادة المخصصات التي تقاضاها هارون طوال الفترة التي أعقبت تعيينه وسحب السيارة المخصصة له ، وإخلاء المنصب فوراً، ومن ثم طرح الوظيفة ليتنافس عليها كل أفراد الشعب السوداني إن كانت لها ضرورة ،
وبحسب صحيفة الجريدة أوضح أنه يتحدى رئيس البرلمان إن كان قد إستند إلى قانون في تعيين عبد الماجد ، وتابع (التعيين عن طريق التعاقد حسب قانون الخدمة المدنية الذي أجازه البرلمان نفسه يكون للتخصصات النادرة ووفق إجراءات تقوم بها مفوضية الإختيار) .
وتساءل: (هل تخصص عبد الماجد نادر ؟ أم طرحت وظيفته للتنافس؟.. هذه المهمة يمكن أن تقوم بها إدارة الإعلام الموجودة في هيكل المجلس).
وزاد (سنقوم بإجراءات تصعيدية في قضية عبد الماجد .. يجب أن ينتهي هذا الفساد الإداري ولن نقبل مطلقاً بوجود وظائف المحاباة التي تأتي من غير بوابة مفوضية الإختيار للخدمة المدنية).
الخرطوم (كوش نيوز)