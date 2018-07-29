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جرائم وحوادث

2018/07/29

2018/07/29


اتهام نجل مسؤول بنهب حقائب فتيات بالخرطوم



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ألقت شرطة مباحث الدرجة الثالثة بالخرطوم القبض على نجل مسؤول متهم بنهب حقائب (4) فتيات بالخرطوم ، وتم القبض على المتهم بعد مطاردة عنيفة مع الشرطة بالشارع العام ،

وكان المتهم يقود عربة يستخدمها في عملية النهب ودونت في مواجهته (4) بلاغات بمخالفة نص المادة (175) من القانون الجنائي ، وخلال التحريات أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، معللاً بأن لديه حالة نفسية ،

وبحسب صحيفة آخر لحظة سلمت المعروضات التي ضبطت بحيازته والمتمثلة في (هواتف ذكرية وإكسسوارات ومبالغ مالية) للمجني عليهن بواسطة النيابة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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