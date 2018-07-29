اتهام نجل مسؤول بنهب حقائب فتيات بالخرطوم

ألقت شرطة مباحث الدرجة الثالثة بالخرطوم القبض على نجل مسؤول متهم بنهب حقائب (4) فتيات بالخرطوم ، وتم القبض على المتهم بعد مطاردة عنيفة مع الشرطة بالشارع العام ،
وكان المتهم يقود عربة يستخدمها في عملية النهب ودونت في مواجهته (4) بلاغات بمخالفة نص المادة (175) من القانون الجنائي ، وخلال التحريات أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، معللاً بأن لديه حالة نفسية ،
وبحسب صحيفة آخر لحظة سلمت المعروضات التي ضبطت بحيازته والمتمثلة في (هواتف ذكرية وإكسسوارات ومبالغ مالية) للمجني عليهن بواسطة النيابة .
الخرطوم (كوش نيوز)