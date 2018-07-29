حسبو: هجرة الأطباء أمر طبيعي لجمع المال وإعمار الأرض

طالب نائب رئيس الجمهورية ، حسبو محمد عبد الرحمن الأطباء والعاملين في الحقل الصحي بتغيير تعاملهم مع المرضى خلال إكتساب مهارات التواصل مع المريض عن طريق الإبتسامة في وجهه ، وإستدل بقوله (بليلة مباشر ولا ضبيحة مكاشر) ، وأبدى حسبو لدى مخاطبته المؤتمر القومي لقضايا المهن الطبية والصحية ، عدم إنزعاجه من هجرة الكوادر الطبية ،
عازياً ذلك إلى أنه أمر طبيعي بإعتباره (سنة الحياة لجمع المال لتوفير الشقة والعربية وإكتساب الخبرة وإعمار الأرض) ، بيد أنه دعا إلى ضرورة تنظيمها بحسب صحيفة آخر لحظة ،
وأكد حسبو أن إستراتيجية الدولة في القطاع الصحي مبنية على الكادر البشري والتغطية الشاملة ، مشيراً إلى أن مرتب القابلة أهم من مرتب الوزير ، كاشفاً عن إتجاه لتوحيد المجلس الطبي مع مجلس المهن الطبية والصحية .
الخرطوم (كوش نيوز)