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سياسية

2018/07/29

2018/07/29


حسبو: هجرة الأطباء أمر طبيعي لجمع المال وإعمار الأرض



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طالب نائب رئيس الجمهورية ، حسبو محمد عبد الرحمن الأطباء والعاملين في الحقل الصحي بتغيير تعاملهم مع المرضى خلال إكتساب مهارات التواصل مع المريض عن طريق الإبتسامة في وجهه ، وإستدل بقوله (بليلة مباشر ولا ضبيحة مكاشر) ، وأبدى حسبو لدى مخاطبته المؤتمر القومي لقضايا المهن الطبية والصحية ، عدم إنزعاجه من هجرة الكوادر الطبية ،

عازياً ذلك إلى أنه أمر طبيعي بإعتباره (سنة الحياة لجمع المال لتوفير الشقة والعربية وإكتساب الخبرة وإعمار الأرض) ، بيد أنه دعا إلى ضرورة تنظيمها بحسب صحيفة آخر لحظة ،

وأكد حسبو أن إستراتيجية الدولة في القطاع الصحي مبنية على الكادر البشري والتغطية الشاملة ، مشيراً إلى أن مرتب القابلة أهم من مرتب الوزير ، كاشفاً عن إتجاه لتوحيد المجلس الطبي مع مجلس المهن الطبية والصحية .

الخرطوم (كوش نيوز)

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