حوادث السرقة توقف خدمات الـ(DHL) من قطر إلى السودان

نفت شركة (DHL) إيقاف خدماتها البريدية والأخرى المصاحبة لها إلى السودان .
وقالت الشركة على لسان مسؤول بارز بالشركة بالخرطوم إن خدماتها من وإلى السودان لم تتوقف ولم تتأثر منذ مدة طويلة وزاد أن (الخدمات المذكورة تضاعفت الفترة الأخيرة) من جهتها تحصلت (مصادر) على شكاوي من مواطنين سودانيين وعملاء للشركة بدولة قطر تفيد أن الشركة أوقفت خدماتها إلى السودان وذلكك بسبب تكرار حوادث سرقة العديد من الطرود القادمة من دولة قطر إلى السودان .
وبحسب صحيفة مصادر علل المدير الفني لشركة (DHL) بالعاصمة القطرية الدوحة إيقاف الرسائل والطرود البريدية من قطر إلى السودان بسبب تنامي حوادث سرقة وضياع الطرود بالخرطوم ، الأمر الذي أضطر الشركة بقطر لإيقاف خدماتها إلى السودان لحين معالجة ظاهرة السرقات التي لم تجد التحقيق والمتابعة من الجهات ذات الصلة بالسودان على حد قوله .
الخرطوم (كوش نيوز)