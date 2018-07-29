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منوعات

2018/07/29

2018/07/29


الخرطوم.. جدل عنيف بسبب الإعلان عن إفتتاح أول مركز تجميل للرجال



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أثار إعلان خبيرتي التجميل (هديل المشرف وسوسن الخفجي) إفتتاح أول مركز تجميل للرجال في السودان جدلاً كبيراً ، وما بين منتقد للفكرة ومناصر لها جزم كثيرون أن الأمر لا يعدو سوى محاولات من خبيرات التجميل لفت الأنظار إليهن .

وأعلنت خبيرة التجميل (هديل المشرف) نيتها فتح مركز تجميل للرجال في العام القادم 2019 بالخرطوم ، ليكون بالتالي أول مركز تجميل متخصص للرجال في السودان ، وأكدت المشرف خلال إستضافتها في فضائية سودانية 24 أن المركز قارب على الإنتهاء .

وبحسب صحيفة المجهر شن متداخلون على مواقع التواصل الإجتماعي هجوماً حاداً على الفكرة وإعتبروه تطوراً خطيراً في بنية المجتمع كون نساء يشرفن على (تجميل الرجال) ، ألا أن آخرين إعتبروا الأمر بمثابة مسايرة للواقع العالمي وتحديث لإهتمامات الرجل السوداني .

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

      1. 1
        العقيد

        2018/07/29 at 1:28 م (UTC 3) رابط التعليق

        يوم صورة البت ويوم صورة أمها … نطالب بصورة البت التانية علشان تكتمل الصورة … ياناس النيلين أنتو فى شنو والناس فى شنو … أيه الانحطاط ده

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