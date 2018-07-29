كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > علماء السودان: ما نراه من تحلل هو الفساد بعينه
الأقسام :

سياسية

2018/07/29

2018/07/29


علماء السودان: ما نراه من تحلل هو الفساد بعينه



شارك الموضوع :

قال البروفيسور محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان، أن الهيئة التقت بالنائب الاول لرئيس الجمهورية وناقشت معه قضايا الفساد وما يثار حولها ، وطالبته بحسم الإجراءات حول الأمر حتى لا يترك للإشاعات .

وأشار عثمان إلى أن الهيئة لم تنه عن التحلل كعقوبة لمرتكب الفساد في المال ، وأضاف لكن الموجود الآن وما نراه من تحلل في الأراضي وكذا ، هذا لا يقبل وهو فساد نفسه .

وبحسب صحيفة اليوم التالي نوه إلى أن من يدمر الإقتصاد ويهرب الذهب ويصدر موارد البلاد ولا يعيد نتائج الصادر ، ومن يرسل الدولارات إلى ماليزيا ، هذا يعتبر مفسداً ويجب معاقبته .

وقال عثمان إن الحكومة لا ينبغي أن تقبل أي شروط في الحوار مع الجانب الامريكي فيما يتعلق بالتنازل عن الثوابت والأحكام في الدين .

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  1

1 التعليقات

      1. 1
        ابو محمد

        2018/07/29 at 12:42 م (UTC 3) رابط التعليق

        يادوووووووووووب سمعوا؟ علماء قال…….انهم علماء السلطان …كيفما يريد السلطان يولون وجوههم …. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك…….

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.