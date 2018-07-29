علماء السودان: ما نراه من تحلل هو الفساد بعينه

قال البروفيسور محمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان، أن الهيئة التقت بالنائب الاول لرئيس الجمهورية وناقشت معه قضايا الفساد وما يثار حولها ، وطالبته بحسم الإجراءات حول الأمر حتى لا يترك للإشاعات .
وأشار عثمان إلى أن الهيئة لم تنه عن التحلل كعقوبة لمرتكب الفساد في المال ، وأضاف لكن الموجود الآن وما نراه من تحلل في الأراضي وكذا ، هذا لا يقبل وهو فساد نفسه .
وبحسب صحيفة اليوم التالي نوه إلى أن من يدمر الإقتصاد ويهرب الذهب ويصدر موارد البلاد ولا يعيد نتائج الصادر ، ومن يرسل الدولارات إلى ماليزيا ، هذا يعتبر مفسداً ويجب معاقبته .
وقال عثمان إن الحكومة لا ينبغي أن تقبل أي شروط في الحوار مع الجانب الامريكي فيما يتعلق بالتنازل عن الثوابت والأحكام في الدين .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ابو محمد
2018/07/29 at 12:42 م (UTC 3) رابط التعليق
يادوووووووووووب سمعوا؟ علماء قال…….انهم علماء السلطان …كيفما يريد السلطان يولون وجوههم …. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك…….