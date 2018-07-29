بالصورة.. خبيرة التجميل سوسن الخفجي تسحب البساط من ابنتها وتهدد عرشها

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية خلال الأيام الماضية بالبرنامج الذي بثته قناة سودانية 24 واستضافت من خلاله خبيرات التجميل شاهيناز فضل وسوسن الخفجي وسحر عبد الوهاب وهديل المشرف.
البرنامج الذي حمل اسم “سفيرات الجمال” أثار اهتمام الكثيرين وصاحبته ردود أفعال واسعة خصوصاً بعد إعلان خبيرة التجميل هديل المشرف عن افتتاح أول مركز تجميل للرجال في السودان.
وبحسب متابعات محررة قسم المنوعات بموقع النيلين فإن خبيرة التجميل سوسن الخفجي نالت نصيب الأسد من اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي, حيث تداول النشطاء صورتها وجزء من حديثها بالبرنامج.
وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الخفجي أصبحت في فترة وجيزة إحدى نجمات السوشيال ميديا ببلادها وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكتابة تعليقات تقول: سوسن الخفجي تهدد علش لوشي على السوشيال ميديا”.
الجدير بالذكر أن لوشي ابنة خبيرة التجميل سوسن الخفجي تتصدر حالياً قائمة أشهر نجوم السوشيال ميديا من حيث المتابعة والاهتمام.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
4 التعليقات
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شكري
2018/07/29 at 3:02 م (UTC 3) رابط التعليق
فااااااااااااااااارغااااااااااااااااات
بدون اسم
2018/07/29 at 3:12 م (UTC 3) رابط التعليق
اين هو الجمال !!!!
خالد الولي
2018/07/29 at 4:20 م (UTC 3) رابط التعليق
ناس وهم م عندهم موضوع لا تربية كلهم ناس زفت
سوداني وافتخر
2018/07/29 at 4:43 م (UTC 3) رابط التعليق
الجدير بالذكر أن لوشي ابنة خبيرة التجميل سوسن الخفجي تتصدر حالياً قائمة أشهر نجوم السوشيال ميديا من حيث المتابعة والاهتمام.
والله البقرا كلامكم ده وكأنو بتتكلموا عن تطور كبير واكتشاف للبلد !!!! فضحتونا يا سجم ده موضوع هسي تكتبي يا غشيمه يا مخك فاضي وما عندك شغله ؟؟!!!