اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 29 يوليو 2018م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 47.00جنيه
الريال السعودي : 12.53جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 54.52جنيه
الدرهم الإماراتي : 12.87جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 12.89 جنيه
الجنيه الإسترليني : 61.57جنيه
الجنيه المصري : 2.63جنيه
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