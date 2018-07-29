المذيعة جدية: تعرضت لصدمات نفسية وكهربائية من أعز الأصدقاء

من الكوادر الإعلامية التي وضعت بصمتاها في خارطة الإعلام السوداني حققت الكثير من النجاحات والشهرة من خلال تقديمها للبرامج لم تؤثر عليها الأضواء بل جعلتها اكثر تواضعاً تبدع في أي برنامج تقوم بتقديمه وتلفت إليها الانظار لم تؤثر عليها الشائعات بل جعلتها تبدع يوماً بعد يوم فإلى مضابط حوارنا مع المذيعة جدية عثمان احد من مقر أقامتها بلندن.
* نرحب بك استاذة جدية في صحيفة الدار فماذا تؤدي أن تقولي لنا؟
– يا مرحب باسرة صحيفة الدار المتميزة وأنا سعيدة جداً اليوم بالاطلالة عبركم وألف مليون مرحب بكم.
* قناة فضائية لعبت دور كبير في شهرتك نريد أن نتعرف عليها؟
– الفضائية السودانية هي التي قدمتني للجمهور ولعبت دور كبير في شهرتي وحقيقة قدمت الكثير من البرامج المنوعة من خلال هذه القناة.
* الأستاذة جدية والتنقل عبر القنوات الفضائية ماذا أضاف لك؟
– التنقل هذا أضاف المعرفة والخبرة المهنية وقمت بالتعرف بزملاء من بلاد أخرى وأيضاً تعرفت على ثقافات كثيرة ومختلفة من الشعوب ومن خلال التنقل هذا دائماً تقوم بتقديم برامج مختلفة ومتنوعة تكون بمثابة إضافة حقيقية بالنسبة لي.
* ماذا تقولين عن ظهورك عبر قناة الهلال وهل يمكن القول بأن العائد المادي أفضل من خلال ظهورك في قنوات كثيرة خلال المواسم؟
– دائماً الاختيار يكون من القناة والناحية المادية هي حاجة خاصة وهنالك أيضاً شركات إنتاج بعينها تطلب المذيع ليقوم بتقديم برنامج لها وظهوري في قناة الهلال ظهور كان فيه اضافة مجموعة من المعلومات التوثيقية للفن السوداني والفكرة التي طرح بها البرنامج كانت جميلة.
* المذيعة السودانية كيف تنظرين لها اليوم؟
– هي مذيعة عادية طبيعية تحكمها البيئة التي تعمل فيها ولكل طبيعة عمل قوانين ومرجعيات وقوانين مرجعية يجب أن يلتزم بها المذيع.
* أكثر البرامج المحببة إلى نفسك؟
– هنالك برامج كثيرة وبرنامج النشرة الفنية على قناة الغد العربية كنت معدة برنامج.
* أستاذة جدية بكل صراحة لو خيرت بين العمل الإعلامي والإعلاني ايهما تختارين؟
– الإعلان هو موسمي واوافق بعمل اعلان عندما تكون الشركة صاحبة العرض هي شركة معروفة وكما روج في وقت سابق قالوا بأنني عارضة ازياء وانا لا يمكن ان اكون في يوم عارضة ازياء فقط اقوم بتقديم اعلانات بطريقة جميلة وجاذبة وكما اسلفت الشركات المعلنة هي التي تبحث عن النجم الذي يقوم بتقديم الإعلان لها. وأنا فخورة جدا لتجربتي الإعلانية في بريطانيا والبعض الذي يقوم بالترويج بانني اصبحت عارضة ازياء اقول عبر صحيفة الدار انا ما مصلح اجتماعي لكي اقوم بتغيير افكار الناس.
* الشائعات كيف تتعاملين معها وهل تسبب لك الأزعاج؟
– حقيقة الشائعات لا تزعجني ودائماً تضحكني وانظر لهذه الشائعات من وجهة نظر ايجابية ومن الشائعات التي دائماً يتم اطلاقها هي شائعة طلاقي من دكتور المعز عمر بخيت وأنا بقول للذين يقومون بترويج مثل هذه الشائعات علاقتي مع زوجي المعز عمر بخيت علاقة جميلة والحب يتجدد فيها واقولها بكل صدق الحب موجود ومتدفق.
* البعض يتعرض لصدمات من اعز الأصدقاء فهل تعرضت جدية لمثل هذه الصدمات؟
– تعرضت لصدمات كثيرة جداً ومسيرتي حصاد 18 سنة تعرضت للصدمات النفسية والكهربائية وقلبي مليء بالكثير من الصدمات المختلفة وأنا في سن صغيرة تزوجت المعز.
* ماذا تقولين عن الغربة؟
– الغربة صعبة شديد وعندما تكون بعيد عن الأهل ولكن المعز اصبح كل دنيتي وشفت فيه السودان كله وانا بجوار زوجي سعادتي تكتمل.
* لو لم تكوني مذيعة فماذا كنت تتمني ان تكوني؟
– اتمني ان اكون مذيعة .
* الهموم التي تواجهكم الإعلاميين؟
– حال الإعلام في السودان عندما تعمل في منصة غير سودانية تشاهد السودان بوضوع والاعلام لابد ان يوظف يشكل جيد.
* هل تفضلين العمل في شكل ثنائيات؟
– العمل دائماً في شكل ثنائيات يعتمد على شكل البرنامج والفهم للإعلام بشكل عميق.
* الشهرة واثرها في حياتك؟
– الشهرة اعطتني حب الناس وهي سلاح و حدين.
* جدية عثمان واختيارها سفيرة للسلام بافريقيا ماذا تقولين؟
– الإنسان دائماً يكون سعيد عندما يتم اختياره في مثل هذه الأشياء وتم اختياري سفيرة للسلام في افريقيا من قبل منظمة سلام بلا حدود وهذه مسؤولية كبيرة.
* النقد هل يسبب لك الازعاج؟
– النقد لا يزعجني ودائماً اقوم بتصحيح الكثير من الاخطاء واهتم كثيراً بالنقد البنأ وهو بمثابة دافع للنجاح.
* ما هي اكثر الاشياء التي تستفزك؟
– النفاق والشخص ذو الوجهين هذه من أكثر الأشياء التي دائماً تستفزني كثيراً.
* في الختام ماذا تودي أن تقولي لنا استاذة جدية؟
– الشكر كل الشكر لاسرة صحيفة الدار واتمني لكم مزيداً من النجاحات.
حاورتها: سمية السكوتي
الخرطوم (الدار)
نقلاً عن كوش نيوز