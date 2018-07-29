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منوعات

2018/07/29

2018/07/29


ما هي حقيقة وفاة عوضية سمك؟



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وقع عشرات الصحفيين والإعلاميين في السودان في فخ الإشاعات حيث نشروا بكثافة على حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي نهار يوم الأحد، خبراً يفيد بوفاة المرأة الشهيرة في السودان عوضية عبده عبد الله آدم الشهيرة بعوضية سمك، صاحبة واحد من أكبر مطاعم الأسماك جوار نهر النيل بمدينة أمدرمان.

ومن عبارات النعي التي تم تداولها بحسب رصد محررة النيلين (رحلت واحدة من أيقونات كفاح المرأة في السودان ، عوضية سمك ، تركتي إرثا نضاليا ، وقواميس جديدة في عمل الخير وحب الغير، مع السلامة وفِي عليين إن شاء الله).

وتفيد متابعات محررة النيلين أن عوضية سمك بخير وصحة جيدة وأن الأمر مجر إشاعة سوداء.

الخرطوم/ريم منصور/النيلين

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