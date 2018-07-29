البشير يتلقى رسالة شكر وتقدير من سلفاكير

تسلم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رسالة شكر وتقدير من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان على المجهود الكبير الذي بذله في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الجنوبيين، سلمها له ببيت الضيافة اليوم الوفد الحكومي لمفاوضات سلام جنوب السودان برئاسة مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك .
وقال رئيس الوفد في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “سلمنا الرئيس البشير رسالة من الرئيس سلفاكير يشكره فيها على الجهود الكبيرة التي قام بها في تقريب وجهات النظر والذي أفضى إلى التوقيع على اتفاقية سلام جنوب السودان”. وأضاف: “وجهنا الرئيس البشير الذي سلمنا بدوره رسالة إلى نظيره سلفاكير بالاهتمام بإحلال السلام وشدد علي ان القضايا العالقة ينبغي أن لا تكون عائقا أمام الاتفاق”.
وأعرب قلواك عن شكره وتقديره للرئيس البشيرعلى الجهود التي بذلها حتى استطاع الفرقاء الوصول إلى سلام كانوا يبحثون عنه وأضاف: “جئنا إلى الخرطوم لإكمال الاتفاقية وقد تحقق ذلك خلال شهر واحد وسنوقع على الاتفاق النهائي في الخامس من سبتمبر المقبل باحتفال كبير ونؤكد أن الرئيس البشير هو الأجدر في حل قضايا الجنوب لأنه أدرى بها خاصة وأن اللجان التي شكلها كانت متمكنة ودارية بكل مشاكل الجنوب لذا نحن نشكر الرئيس البشير وزملاءه “.
الخرطوم 29 – 7 – 2018 م ( سونا )