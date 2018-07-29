السودان: الفصل بنسبة 75% من المظالم المرفوعة ضد الدولة

وجه مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم، يوم الأحد، بضرورة تطبيق القوانين واللوائح الإدارية والتنسيق بين الجهات المختصة كافة لتجويد الأداء في أجهزة الدولة. واطلع فيصل على تقرير أداء ديوان المظالم الذي أكد الفصل بنسبة ٧٥ بالمئة في المظالم المعروضة.
وقال رئيس الديوان أحمد أبوزيد، إنه قدم تقريراً حول أداء الديوان خلال الفترة الماضية وخطته للمرحلة المقبلة، بجانب تنفيذ خطة التفتيش الإداري بنسبة ٨٠ بالمئة.
وأعلن في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن استضافة السودان لمؤتمر أمناء المظالم الأفارقة في نوفمبر القادم، فيما يستضيف في سبتمبر المقبل مؤتمر أمناء المظالم بالدول الإسلامية.
وأشار أبوزيد إلى أنه قدم تقريراً لمساعد رئيس الجمهورية حول نتائج مشاركة السودان في مؤتمر أمناء المظالم الأفارقة الذي عقد في بوروندي، لافتاً إلى إشادة المؤتمر والمنظمات بالقوانين في السودان.
شبكة الشروق