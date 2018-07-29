سبتمبر المقبل استئناف ضخ بترول جنوب السودان

تسلم السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية واستئناف ضخ النفط بدولة الجنوب.سلمها له مبعوث الرئيس سلفاكير وزير النفط بدولة الجنوب ازيكيل لول جاتكوث ظهر اليوم ببيت الضيافة بحضور الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني و الأستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير مكاتب رئيس الجمهورية .
وأعلن ازيكيل في تصريحات صحفية أن الثاني من سبتمبر القادم سيشهد استئناف ضخ النفط وسيتم إنتاج 45 ألف برميل يوميا من حقل تور وكذلك توماثاوث بعدها سيتم الانتقال إلى حقول منقة والوحدة وبنهاية العام سيكون الإنتاج في” بلكات” 1،2،4 بطاقتها القصوى.
وقال إنه وبتوجيه من رئيسي البلدين قام هو ووزير النفط والغاز أزهري عبد القادر بجولة تفقدية لعدد من حقول النفط بدولة الجنوب للاطمئنان على ترتيبات استئناف ضخ النفط.
وأشار إلى أن شعبي البلدين سينعمان بمورد النفط الذي سيستأنف ضخه بحلول سبتمبر.
الخرطوم 29-7-2018 م (سونا) –
1 التعليقات
كيمو
2018/07/29 at 7:14 م (UTC 3) رابط التعليق
العندو دولار. مخزنو. يفكو
رسوم نقل بترول الجنوب سوف تعيد
الدولار الي زمن قبل انفصال الجنوب