الهلال يكتفي بالتعادل أمام دو سونغو ويضعف حظوظ التأهل

أضعف الهلال حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية بعد تعادله عصر اليوم الأحد أمام مضيفه دو سونغو الموزمبيقي في اللقاء الذي جرى بملعب السكة حديد بمدينة بيرا في الجولة الرابعة للمسابقة، تقدم أصحاب الأرض مبكراً بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة من خطأ في التغطية لدفاع الهلال، ونجح شرف الدين شيبوب في إدراك التعادل في الدقيقة 54 من الشوط الثاني للمباراة وأضاع البرازيلي جيوفاني فرصة الانتصار عندما وضع الكرة المحسنة التي منحها له صهيب الثعلب خارج الثلاث خشبات. بهذه النتيجة رفع الأزرق رصيده إلى 3 نقاط ويحتاج إلى الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام نهضة بركان بأم درمان والمصري ببورسعيد، من أجل التأهل فيما خرج دو سونغو رسمياً من المسابقة .
الخرطوم (كوش نيوز)