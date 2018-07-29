استطاعت شرطة ولاية الخرطوم استعادة حقيبة نسائية تم خطفها بمنطقة الغابة بالمقرن وبداخلها مصوغات ذهبية تقدر بـ(120) ألف جنيهاً إضافة لمستندات تخص صاحبة الحقيبة خلال 48 ساعة فقط حيث تمت السرقة مساء الجمعة الساعة الثانية عشر ليلاً ليتم القبض على المتهمين يوم الأحد.
وكانت السيدة التي تعرضت للخطف من قبل شابين قادمة برفقة زوجها من حدائق الهيلتون بعد قضاء فترة ترفيهية إلى الشارع الرئيس بجوار نفق الغابة بحثاً عن وسيلة مواصلات تقلهم إلى منطقة سكنهم بالمهندسين أمدرمان .
الشرطة التي حققت الانجاز في وقت قياسي أشارت إلى أن مثل هذه الحوادث الخاصة بالخطف قد صارت من البلاغات المزعجة بولاية الخرطوم ، متعهدة بمضاعفة الجهد لاحتواء مثل هذه الجرائم التي انتشرت في مجتمع الخرطوم المعقد.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: خاطف حقائب النساء في قبضة الشرطة بعد (48) ساعة من تنفيذ جريمة منتصف الليل
2 التعليقات
Shawgi
2018/07/29 at 11:51 م (UTC 3) رابط التعليق
نشكر قوات الشرطة السودانية على المجهود الكبير والمقدر …نخص بالشكر سعادة اللواء وسعادة العقيد معتصم سليمان وتيم المباحث …نطلب منهم ضرب الخونه والمارقيين بيد من حديد
الحلفاوي
2018/07/30 at 12:16 ص (UTC 3) رابط التعليق
التحية والتجلة لقوات الشرطة العين الساهرة والقلب النابض في صدر الوطن ، تحية مليئة بالدروع والاحزمة ليس لان الشرطة هم امراء الشعب ولكنكم ملوك المجتمع الامن والتحية لكل افراد المجموعه التي قهرت اللصوص في اوكارها وقطعت لهم الايادي الخبيثه والتحيه للسيد اللواء المكرم بذاته لزاته والموشح اقتدارا بالتقدير والتفادي اليكم مني التحية المخلصة ودمتم لنا في الخارج سفراء الوطن وفي الداخل صمام امان المواطن بكم ولكم لاجلكم الف تحية للوطن ونحن معكم من مسافات بعيدة و قريبون منكم نري انجازاتكم فخرا لنا
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