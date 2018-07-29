السودان: 778.1مليون جنيه لمشروعات كهرباء وطرق شمال دارفور

تم يوم الأحد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على عقودات مشروعات تنموية بتمويل حكومي تجاوز الـ778.1 مليون جنيه لولاية شمال دارفور، وشملت المشروعات محطة وشبكة كهرباء ست محليات بالولاية ومشروع سفلتة وتشييد طرق داخلية لمدينة الفاشر بطول 32 كلم ، ووقّع عن حكومة الولاية يحيى إسحق، ووقّع عن الشركات المنفذة مناديبها.
وأكد د. فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية أهمية المشروعات ووصفها بالحيوية، مؤكداً حرص الدولة على استمرار برامج التنمية بالولايات واستدامة الاستقرار فيها، متوقعاً أن تسهم المشروعات في تقليل الهجرة من الولايات ،وقال نأمل أن يصاحب المشروعات برنامج تأهيل وتدريب كوادر الولاية لضمان حسن إدارة المشروعات واستدامتها وضمان المزيد من التطور للولاية في كافة مناحي الحياة، وداعيا الشركات المنفذة للالتزام بالزمن المحدد لتنفيذ المشروعات.
وتعهد د. محمد عثمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي باستمرار مشروعات التنمية حتى تبلغ مداها، وقال: يأتي اهتمامنا بالولايات في إطار أهداف التنمية المستدامة ومن بينها البنى التحتية والكهرباء والطرق، مبيناً أن الحكومة تستهدف تعميم الكهرباء لكافة ولايات السودان وتوظيف إمكانيات البلاد من الطاقات النظيفة والمتجددة من شمسية ورياح والاستفادة منها لتحقيق التنمية واستدامتها بما يحقق استقرار المواطن ونماء الولايات .
وأكد الوزير أهمية الكهرباء في إنفاذ الدفع الإلكتروني ومن ثم الحكومة الإلكترونية في سياق برامج الإصلاح الاقتصادي؛ إنفاذاً لأهداف برامج إصلاح الدولة.
من جانبه؛ كشف الأستاذ الشريف محمد عباد والي شمال دارفور عن أن عددا من المحليات التي تم توقيع عقود مشروعات كهربتها مسبقاً بلغ أربع محليات ليرتفع العدد بالتوقيع الحالي إلى عشر محليات، مؤكداً أن الولاية تنطلق الآن بكلياتها نحو بناء السلام وركائز التنمية بعد أن استتب الأمن فيها، وقال”نحن الآن بصدد تعزيز الحكم المحلي وتمكين دوره”.
وأبان د. محمد يحيى وزير المالية بولاية شمال درفور؛ أن المحليات الست تشمل مالحة، كومة ، كتم ، اللعيت جار النبي، السريف وسرف عمرة .
الخرطوم 29-7-2018 (سونا)