الخرطوم تنظم نفرة كبرى لمناقشة معاش الناس

تنظم ولاية الخرطوم خلال الفترة المقبلة، نفرة كبرى لمناقشة ومعالجة القضية الاقتصادية ومعاش الناس، وأكد نائب رئيس مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني، عثمان كبر، أن الحزب بالولاية له رؤية تخاطب القضايا الاقتصادية وتخفيف أعباء المعيشة.
وأضاف أن الحزب بولاية الخرطوم يتمتع بتخطيط وعمل إداري وتنظيمي جيد ورؤية سياسية ممتازة على مستوى هياكل وقطاعات الحزب، تخاطب قضايا الناس لا سيما القضايا الاقتصادية وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل مواطني الخرطوم والاهتمام بالجوانب السياسية.
وقال كبر في تصريحات صحفية يوم الأحد عقب مشاركته في الاجتماع المشترك بين مجلس الشورى القومي ونظيره بولاية الخرطوم، قال إن برنامج الحزب بولاية الخرطوم برنامج مكتمل الأركان في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحاضر بكل المقاييس.
من جانبه أعلن رئيس مجلس شورى وطني الخرطوم، اللواء عبدالكريم عبدالله، أن الولاية ستنظم نفرة كبرى لمناقشة ومعالجة القضية الاقتصادية ومعاش الناس، مبيناً أنها ستبدأ بجلسة طارئة لمجلس شورى الخرطوم ومعه مؤسسات الولاية الأخرى “الأجهزة التنفيذية والتشريعية والسياسية” موضحاً أنه سيترافق مع ذلك استنفار لكل عضوية الحزب وقطاعاته “شباب وطلاب ومرأة” وقطاعات اقتصادية واجتماعية لتنفيذ برنامج واضح ومفصل، يستصحب معه جهد المجتمع ويضع الحلول العلمية المدروسة
لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل مواطني ولاية الخرطوم.
شبكة الشروق + وكالات