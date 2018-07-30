بالفيديو .. نقيب الممثلين يكشف سر غياب نجوم الفن عن جنازة الفنانة هياتم

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، السبب وراء غياب نجوم الفن عن جنازة هياتم، مؤكدًا أن الفنانة الراحلة أوصت أسرتها بأنها تريد أن تدفن بهدوء دون ضجيج، كما أوصت بعدم إعلان خبر وفاتها إلا بعد تشييع الجثمان إلى مثواها الأخير.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم سيد علي، إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق ويسرا ووفاء عامر ومنة شلبي وأحمد حلمي ومني زكي وأشرف عبد الباقي ومحمد رمضان لا يتأخرون عن دعم زملائهم ماليا.
وتوفيت الفنانة هياتم،أمس الجمعة ، بعد صراع مع مرض سرطان الدم، عن عمر ناهز 69 عامًا عصر أمس الجمعة.
وكانت الفنانة هياتم نقلت إلى مستشفى مصر الدولى الشهر الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية فجأة، وخرجت بعد تحسن حالتها، وعادت أمس الأول الخميس إلى المستشفى مرة أخرى، وتوفيت أمس بعد صراع مع المرض.
بوابة فيتو