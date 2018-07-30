البشير يدعو فرقاء جنوب السودان لتقديم التنازلات من أجل السلام

دعا رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، أطراف النزاع بجنوب السودان، لتقديم تنازلات من أجل “تحقيق السلام والتنمية والاستقرار”. وقال خلال لقائه وفد تفاوض حكومة الجنوب “السلام فوق كل شيء، والسودان قدم تضحيات كبيرة من أجل تحقيق السلام في الجنوب”.
بدوره قال مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك، يوم الأحد، وفق بيان صادر عن الرئاسة، إن البشير شدَّد على ضرورة أن لا تكون القضايا العالقة بين الحكومة والمعارضة عائقاً للاتفاق الموقع في الخرطوم. وأضاف “الاتفاق النهائي سيكون في 5 أغسطس المقبل في احتفال كبير”. وتابع “لا نريد أن نذهب إلى دولة أخرى وسنكمل الاتفاق في السودان”.
ووقع الفرقاء السياسيون بدولة جنوب السودان، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى على اتفاق اقتسام السلطة والثروة في بلادهم. وفي 7 يوليو الجاري، وقعت أطراف النزاع بجنوب السودان، على اتفاق الترتيبات الأمنية، عقب مفاوضات استمرت لأسبوع بالعاصمة الخرطوم.
شبكة الشروق