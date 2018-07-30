مجهول يسرق سيارة ويتسبب في وفاة امرأة وإصابة طفل

استولى مجهول على سيارة تركها صاحبها بالقرب من أحد الأفران بجبرة جنوب الخرطوم وبداخلها ابنه وقادها بتهور نتج عنه حادث مروري اسفر عن مصرع سيدة وإصابة الطفل وإدخاله العناية المكثفة ونقل مصدر إن صاحب السيارة اصطحب معه ابنه الصغير، وعند مروره بأحد الأفران توقف لشراء خبز تاركاً الطفل في السيارة ومحركها يعمل، وأضاف المصدر أن مجهولاً تسلل إليها وهرب بها بسرعة جنونية بحسب صحيفة الأخبار، موضحاً أنه قبل أن يغادر حي جبرة اصطدم بسيارة اخرى وتسبب في وفاة سيدة فيما تعرض الطفل إلى إصابات خطيرة نقل إلى مستشفى قريب ومن ثم إحيل إلى العناية المكثفة.
الخرطوم (كوش نيوز)