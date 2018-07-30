واعظ شيعي: الإمام “الحسين” مد يده إلى التراب فحوله إلى سبيكة ذهب!

زعم واعظ شيعي أن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حول التراب إلى ذهب.
وقال الواعظ الشيعي “زمان الحسناوي” خلال مقطع فيديو متداول لجزء من محاضرة له أن ” الإمام الحسين مد يده إلى التراب فحوله إلى سبيكة ذهب ثم عاد وحول السبيكة إلى تراب “.
وأثار الفيديو سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي . وعلق مغرد قائلا ” هم المعممين مايعرفون أن خرطهم وسوالفهم نعتبرها نكت ونضحك منها كثيرا”.
وتابع “مغرد” آخر ” افاكً اثيم ، يخدعون العوام بالقصص الخرافية ، اللهم أهدهم ومن علمت أنه لن يهتدي فاجعله عبره”. وأردف ” مغرد” يا شيعة أليس لديكم عقول فهؤلاء المعممين دجالين وكذابين”. وزاد “مغرد” يتابع أفلام كرتون الله يهديه”.
وأضاف “مغرد” لماذا رجع وأعاد سبيكة الذهب للتراب ؟ لكي لا أحد يسأل أين هي الآن … يسددون المنافذ عن السؤال والقصة أصلاً لا تصدق .. مسكين ذلك الذي أصبح دكتور أو عالم منهم ولا يميز الكذب .. قلوبهم مطموسة”.
صحيفة المرصد