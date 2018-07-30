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منوعات

2018/07/30

2018/07/30


واعظ شيعي: الإمام “الحسين” مد يده إلى التراب فحوله إلى سبيكة ذهب!



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زعم واعظ شيعي أن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حول التراب إلى ذهب.
وقال الواعظ الشيعي “زمان الحسناوي” خلال مقطع فيديو متداول لجزء من محاضرة له أن ” الإمام الحسين مد يده إلى التراب فحوله إلى سبيكة ذهب ثم عاد وحول السبيكة إلى تراب “.
وأثار الفيديو سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي . وعلق مغرد قائلا ” هم المعممين مايعرفون أن خرطهم وسوالفهم نعتبرها نكت ونضحك منها كثيرا”.
وتابع “مغرد” آخر ” افاكً اثيم ، يخدعون العوام بالقصص الخرافية ، اللهم أهدهم ومن علمت أنه لن يهتدي فاجعله عبره”. وأردف ” مغرد” يا شيعة أليس لديكم عقول فهؤلاء المعممين دجالين وكذابين”. وزاد “مغرد” يتابع أفلام كرتون الله يهديه”.
وأضاف “مغرد” لماذا رجع وأعاد سبيكة الذهب للتراب ؟ لكي لا أحد يسأل أين هي الآن … يسددون المنافذ عن السؤال والقصة أصلاً لا تصدق .. مسكين ذلك الذي أصبح دكتور أو عالم منهم ولا يميز الكذب .. قلوبهم مطموسة”.

صحيفة المرصد

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