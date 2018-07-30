إضافة إلى عربتين لاندكروزر .. المراجع العام يكشف عن الاعتداء على (1,300,518) جنيهاً بنهر النيل

كشف المراجع العام بولاية نهر النيل عن مخالفات في المال العام بالولاية بلغت جملتها (1,300,518) جنيها فضلاً عن ضياع عربتين لاند كروزر، مؤكداً أن زيادة المخالفات المالية زادت بنسبة 170% عن العام السابق، مشيراً إلى أن المخالفات شملت الصرف بدون مستندات وعهد لم تُزَل وخصماً بالخطأ وصرفاً لجهات حكومية دون مستندات استلام.
وقال المراجع العام في تقريره عن حسابات الولاية للفترة من 1/7/2018 وحتى 30/6/2018 الذي قدمه أمام المجلس التشريعي أمس إن حالة فقدان عربتي اللاند كروزر شهدتها هيئة مياه الولاية في إدارة المياه بمحليه شندي، مبينًا أن القضية أمام النيابة بمدينة شندي.
ولفت التقرير إلى أن حجم الاعتداء بلغ 1,300,518 جنيهاً منها بمبلغ (600,885) جنيهاً بمحليه البحيرة و(651,363) جنيهاً بمحلية المتمة و (26,520) جنيهاً بمحلية الدامر، فضلاً عن مبلغ (121,750) بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشاد المراجع العام بالدور الذي لعبه ديوان المراجعة الداخلية بالولاية بعد تكوينه، وتفعيل القانون وتبعيته لوزير المالية في انخفاض نسبة المخالفات وأوصى المراجع العام بضرورة الالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011 ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وأحال المجلس التقرير للجنة المختصة لدراسته.
الدامر: عمر حسين النور
صحيفة الصيحة