هيثم عباس يوقف ندى القلعة من ترديد أغنياته

كشف الشاعر هيثم عباس عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك عن مخاطبته لكل الفضائيات والإذاعات لإيقاف بث جميع أغنياته بصوت الفنانة ندى محمد عثمان المعروفة بـ “ندى القلعة” ، وقال هيثم عبر منشور بصفحته الخاصة: (أنوه جميع الإذاعات والفضائيات التي تعاونت معها في وقت سابق أن تعمل على إيقاف جميع الاغنيات المسجلة لديها بصوت المطربة ندى القلعة ويعتبر هذا الأمر الخامس من شهر مارس من العام المقبل).
وأكد هيثم عبر صفحته إيقاف التعاون بينه وندى القلعة بشكل نهائي بحسب صحيفة السوداني، وعدم نيته في تجديد التعاقد مع الفضائيات والإذاعات التي بثت له أعمالاً بصوت الفنانة المذكورة.
الخرطوم (كوش نيوز)