فتاة تروي تفاصيل مقتل سيدة ذبحاً على يد زوجها

روت فتاة تفاصيل جديدة حول مقتل سيدة ذبحا بسكين على يد زوجها إثر مشاجرة بينهما بسبب رفضها إعطائه مبلغ مالي طلبه منها بسوق قندهار غربي أم درمان، وروت عند مثولها شاهدة اتهام أمام محكمة دار السلام الجنائية تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بأن المتهم تشاجر مع المجني عليها لرفضها إعطائه مبالغ مالية، وأفادت بأن المتهم طلق المجني عليها، وبحسب الاتهام أن الشرطة تلقت بلاغا يفيد بأن المتهم قتل المجني عليها طعنا بسكين، عقب تلقيها البلاغ هرع فريق منها لمسرح الجريمة برفقة الأدلة الجنائية واتخذ الإجراءات الأولية ورفع البصمات وتمت إحالة الجثمان للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة. وكشف تقرير الطبيب الشرعي أن النزيف الذي سببه تهتك الأوردة والنحر تسبب في الوفاة واتخذت الإجراءات الأولية اللازمة وأوقفت المتهم وأخضعته للتحقيقات بالتهمة المنسوبة إليه واتضح خلالها أن نقاشا دار بينه وبين المجني عليها وتمكن خلاله من قتلها بسكين، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت له النيابة تهمة تحت المادة (130) من القانون الجنائي (القتل العمد).
أم درمان – آمنة
صحيفة اليوم التالي
1 التعليقات
Atbarawiyah
2018/07/30 at 4:44 م (UTC 3) رابط التعليق
المؤتمر الوطني والتمكين والفساد اوصل البلاد الى هذه الحاله من العوز والقهر والفاقه / لا اعلم في تاريخ بلادي ان قتل رجل زوجته بسبب القروش الا في هذا العهد
حسبنا الله ونعم الوكيل