البشير يوجه بانشاء مكتب لتلقي ڜكاوي المواطنين

وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وزارة ديوان الحكم الاتحادي بانشاء مكتب لتلقي شكاوى المواطنين من جميع ولايات السودان المختلفة في حال فرض الولايات جبايات تخالف القوانين و التشريعات المركزية ،كما أطلع علي أداء وزارة ديوان الحكم الاتحادي خلال الفترة الماضية
و شدد رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم ببيت الضيافة بالخرطوم الاستاذ حامد ممتاز وزير ديوان الحكم الاتحادي على أنه في حالة تكرار تحصيل جبايات بصورة غير قانونية في الولايات فسيتم الخصم من ميزانية الدعم الاتحادي للولاية .
و أكد ممتاز في تصريح صحفي أن الديوان سيعمل على إنشاء المكتب لمتابعة و ضبط التشريعات و القوانين ووقف الجبايات غير القانونية على مستوي ولايات السودان المختلفة .
و قال ممتاز أن اللقاء تناول قانون ديوان الحكم الاتحادي و كيفية إكمال ترتيباته و اجازته في المرحلة المقبلة ،و أضاف بان اللقاء تطرق لإعادة النظر في هيكلة محليات ولايات السودان و البالغ عددها ١٨٩ محلية و ذلك في إطار تطوير تجربة الحكم اللامركزي في السودان بالاضافة الي تفعيل المجالس المحلية “المستوي الثالث من الحكم اللامركزي” من أجل تحقيق رغبات و تقديم الخدمات للمواطنين.
و أوضح ممتاز بان اللقاء تناول دور الضابط الإداري و كيفية تدريبه للقيام بدوره في الحكم المحلي و تفعيل المجالس المحلية في الرقابة و التشريع و النظر إلي مخرجات مؤتمر تقييم و تقويم تجربة الحكم اللامركزي ووضعها موضع التنفيذ بالاضافة الى النظر في قضايا الاستثمار و قوانينه و معالجة العقبات التي تواجهه .و أكد بأن اللقاء ناقش عدداً من القضايا أهمها قضية النزاعات القبلية و العمل علي معالجة النزاعات الاخرى .
سونا