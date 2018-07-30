رئيس الجمهورية يوجه بعزيز قضية العودة الطوعية

وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية حكومة جنوب دارفور بالعمل على تعزيز قضية العودة الطوعية عبر توفير الأمن و الخدمات للعائدين بما يؤمن الاستقرار لهم و أهمية الاستمرار في عملية جمع السلاح .
و أطلع رئيس الجمهورية خلال لقائه ببيت الضيافة بالخرطوم اليوم والي جنوب دارفور ادم الفكي محمدعلى مجمل الأوضاع والأمنية والمصالحات القبلية بالولاية
واوضح والي ولاية جنوب دارفور في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول جهود الولاية في دعم عمليه العودة الطوعية والاستعداد للموسم الزراعي مشيرا إلى اكتمال كافة المصالحات بالولاية.
وأشار إلوالي إلى اهتمام رئيس الجمهورية بالدورة المدرسية وتوجيهاته بالإعداد الجيد لها حتى تخرج بصورة تساهم في المعالجة الكلية لقضايا الولاية ودارفور بوجه عام
سونا