السودان مستعد لاستقبال الاستثمارات التونسية في النفط

دعا وزير النفط والغاز م. أزهري عبدالقادر، الشركات التونسية للاستثمار في مجال النفط والغاز بالسودان، في ظل وجود فرص واعدة، بجانب اكتمال منظومة صناعة النفط والغاز، مؤكداً أن أبواب السودان ستظل مفتوحة لكل المستثمرين.
وبحث وزير النفط والغاز بمكتبه، يوم الإثنين، مع السفير التونسي لدى الخرطوم عماد الرحموني، آفاق التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز، كما تناول اللقاء عمق العلاقات بين البلدين.
وأشار إلى أهمية النفط والغاز في دعم جهود الاقتصاد وتوفير المنتجات النفطية لدعم الصناعات الأخرى.
من جهته، قال الرحموني إن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين السودان وتونس في مجال النفط والغاز وخدمات النفط المختلفة وعدد من المجالات الأخرى.
وأكد -بحسب وكالة السودان للأنباء- استعداد بلاده لدفع التعاون في مجال النفط حتى يلحق ببقية المجالات الأخرى التي شهدت تطوراً ملحوظاً، موضحاً أن بلاده تتمتع بخبرات طويلة في مجال النفط والغاز والطاقات البديلة.
شبكة الشروق