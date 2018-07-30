بومبيو: لا نسعى للهيمنة على المحيط الهندي الهادئ

في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي للمحيط الهندي الهادئ، الذي يقام في بلاده
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده لا تسعى للهيمنة على منطقة المحيط الهندي الهادئ.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي للمحيط الهندي الهادئ، الذي ينعقد اليوم الإثنين، في الغرفة التجارية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.
وقال بومبيو “نبحث عن الشراكات وليست الهيمنة”، مشيرا إلى تاريخ العلاقات الأمريكية مع عدد من الدول الآسيوية خلال العقود الأخيرة.
وأورد وزير الخارجية الأمريكي، في هذا السياق، “بعد الحرب العالمية الثانية، عملنا مع اليابان من أجل تحقيق نهضة اقتصادية، وفي سنوات الخمسينات تم تدمير كوريا الجنوبية بالحروب والنزاعات، والدعم والاستثمارات الأمريكية مكنا من جعل هذا البلد يكون واحدا من أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم”.
وذكر بومبيو أن بلاده ساهمت في تطوير الزراعة في فيتنام، كما دعمت اقتصادات تايوان وسنغافورة وغيرها من الدول.
وشدد الوزير الأمريكي على أن واشنطن عملت على مساعدة المنظمات الاقتصادية الإقليمية في آسيا.
وتبعا لذلك، أضاف بومبيو أن “الولايات المتحدة أصبحت – بفضل هذا التاريخ الاقتصادي – أكبر مستثمر في المنطقة”، مؤكدا أن بلاده لا تأمر الشركات الخاصة بما يجب أن تقوم به.
وأشار بومبيو، إلى أن المحيط الهندي والهادئ “يأتي في سلم أولويات الدبلوماسية الأمريكية من أجل نشر السلام”.
وتابع، في السياق ذاته، أن “أمن هذه المنطقة بالغ الأهمية لبلدانها والعالم”.
وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة أن تكون هناك تجارة حرة في منطقة المحيط الهندي الهادئ، وانفتاح اقتصاداتها على الاستثمارات الأجنبية.
ويشارك في المنتدى الاقتصادي للمحيط الهندي الهادئ، عدد من رجال الأعمال الأمريكيين والآسيويين، من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتبادلة، كما ترعى الحكومة الأمريكية المنتدى.
الاناضول