تجهيز أسطول من المعينات الإنسانية لدعم متضرري الأمطار والسيول بالولايات

كشفت مفوضية العون الإنساني عن تجهيز أسطول من المعينات الإنسانية لدعم الولايات المتأثرة بالأمطار والسيول، معلنة عن توفير (9) قوافل ومخزون إستراتيجي من مواد الإيواء والغذاء لدعم هذه الولايات.
وقال مدير عام الإدارة العامة للمخاطر والكوارث رئيس غرفة طواريء الخريف الاتحادية بمفوضية العون الإنساني د. “محمد فضل الله سراج الدين”- حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية- إن المفوضية قامت بتشكيل غرفة عمليات مركزية بجانب غرف عمليات بالولايات كافة لتقديم المساعدات للمتأثرين والتدخل العاجل، كاشفاً عن تسيير (4) قوافل دعم ومساعدات لولايتي شمال كردفان وكسلا، مبيناً أن القوافل تحمل على متنها (1000) من المشمعات ومثلها من المفارش و(400) جوال عدس، إضافة إلى زيوت الطعام والذرة وجوالات الخيش الفارغة و(1000) من معدات وآليات الحفر، مشيراً إلى أن المفوضية تعمل على حشد وتعبئة الجهود الشعبية واستنفار المنظمات الطوعية لتسيير المزيد من القوافل والدعم.
ولفت “سراج الدين” إلى أن عدداً من المنظمات قامت بتسيير قوافل لولاية شمال كردفان وكسلا، مضيفاً إن الأوضاع الآن تحت السيطرة وإنهم جاهزون لتقديم الدعم على مدار الساعة.
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