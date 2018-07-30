(28.9%) نسبة النجاح في امتحان المعادلة

أعلن وزير العدل، محمد أحمد سالم، رئيس مجلس تنظيم مهنة القانون، يوم الإثنين، إجارة نتيجة الامتحان الذى جلس له ثلاثة آلاف وستمائة ثمانية وثلاثين طالباً، اجتازه ألف وثلاثة وخمسين طالباً، بنسبة نجاح بلغت 28.9%.
واعتبر وزير العدل في تصريحات صحفية، أن نسبة نتيجة امتحانات دورة المعادلة ديسمبر 2017، تمثل أعلى نسب النجاح في السنوات الماضية، مبيناً أن عدد الجالسين للملاحق يبلغ 1622 طالباً، بينما بلغ عدد الراسبين 962 طالباً.
وأكد أهمية الامتحان، لارتباط مهنة القانون بحياة الناس، كما أكد حرص وزارته على حراسة هذه البوابة لممارسة مهنة القانون، شاكراً الشركاء من المؤسسات العدلية والجامعات.
من جانبه، أكد سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون، مولانا بابكر قشى، أن هذه الدورة لم تشهد أية حالة غش، كاشفاً عن نجاح طالبين من أصحاب الاحتياجات الخاصة فيما سيجلس ثلاثة منهم إلى امتحانات الملاحق.
وجدد قشي المضي قدماً في الاهتمام بتطوير مهنة القانون، بالتنسيق مع كافة الشركاء، معلناً تسليم الجامعات نتائج طلابها، لأجل وضع المعالجات لأي تحديات تواجه المناهج بكليات القانون.
هذا وكان وزير العدل قد قدم شهادات تقديرية وسلّم الشهادات فوراً إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة الناجحين والذين جلسوا للمرة الأولى.
شبكة الشروق