الداخلية تناقش تسجيل المركبات والوجود الأجنبي

ترأس المهندس إبراهيم محمود حامد وزيرالداخلية اليوم الاجتماع التنسيقي المشترك بين وزارة الداخلية وولاية الخرطوم لمناقشة قضايا تسجيل المركبات والوجود الأجنبي وموقف تنفيذ السجل المدني بولاية الخرطوم بحضورالفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم والفريق أول شرطة د. هاشم عثمان الحسين مديرعام قوات الشرطة والسيد محمد حاتم سليمان نائب والي ولاية الخرطوم، كما ضم الاجتماع عددا من وزراء ولاية الخرطوم وعددا من رؤساء الهيئات والإدارات الشرطية المختصة بالجانب الخدمي وأعمال الجوازات والضبط الهجري وحصر الأجانب والسجل المدني وأعمال المرور.
وأوضح الأستاذ محمد حاتم سليمان نائب الوالي أن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأهمها موقف تسجيل المواطنين في ولاية الخرطوم بالنسبة للسجل المدني لارتباطه بكل المعاملات المطلوبة وتسهيل أمر استخراج بطاقة الرقم الوطني، مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضا مسألة الوجود الأجنبي وحصرالأجانب في الولاية واستخراج بطاقة الرقم الأجنبي لكل الأجانب في ولاية الخرطوم، مشيرا لاستمرارية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية والتي تهدف لتجويد الخدمة وتبسيط الاجراءات وسهولة تقديم الخدمة للمواطن، مشيدا بدور قوات الشرطة في كل الخدمات التي تضطلع بها تجاه المواطن بالولاية؛ خاصة المتعلقة بالجانب الخدمي عبر مجمعات خدمة الجمهور بولاية الخرطوم.
سونا