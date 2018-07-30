الحجاج بالمدينة المنورة يعبرون عن رضائهم للخدمات

عبر عدد من حجاج بيت الله الحرام بالمدينة المنورة عن ارتياحهم التام للخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للحج والعمرة ممثلة في رؤساء البعثات والأمراء؛ خاصة في عملية الاستقبال والإسكان والوجبات التي نالت استحسان الجميع.
في استطلاع أجرته (سونا) بين حجاج بيت الله الحرام لهذا العام في المدينة المنورة طمأن أعضاء بعثة شرق دارفور كل ذويهم في مختلف أنحاء الولاية على سلامة الوفد وأنهم بخير وصحة جيدة ، وقد عبرت الحاجة كلثوم موس بيلو من محلية بحر العرب الضعين عن سعادتها وفرحتها بوجودها بالقرب من المسجد النبوي الشريف وأداء الصلوات الخمس في المسجد النبوي الشريف، وأنها بخير وصحة وسلامة، وقالت إن كل الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للحج والعمرة لهم مرضية، خاصة السكن الذي لا يبعد كثيرا عن المسجد النبوي الشريف.
وفي ذات السياق؛ قال الأمير عبود محمد سالم آدم – بعثة ولاية شرق دارفور – نحمد الله الذي وفقنا لحج هذا العام، وأضاف أن حجاج ولاية شرق دارفور بخير وصحة وسلامة، واليوم تم تفويجهم الى المزارات الموجودة بالمدينة المنورة وسوف يذهبون إلى مسجد قباء ومسجد القبلتين والبقيع؛ ثم يمكثون ثمانية أيام ومن بعدها إلى مكة المكرمة .
سونا