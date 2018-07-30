أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني عن استمرار ارتفاع مناسيب النيل في كافة الأحباس العليا والدنيا بالبلاد، وعزت الارتفاع المطرد لمنسوب النيل إلى هطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية، إلى جانب الأمطار التي تشهدها عدد من ولايات البلاد المختلفة.
وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني، محمدين أبوالقاسم لــ”الشروق”، إن مناسيب النيل في كافة محطات الرصد قد تجاوزت منسوب النيل في نفس اليوم من عام 1988م.
وأشار أبوالقاسم إلى أن محطة الديم قد سجلت اليوم 12,42 بينما سجلت بالأمس 12,56 بزيادة 12 سنتمتراً فيما سجلت محطة ود مدني 18,94 بينما سجلت بالأمس 18,40 بزيادة 54 سنتمراً وفيما سجل نهر عطبرة 14,21 بينما كان بالأمس 14,90 بزيادة 69 سنتمتراً.
وأوضح أن المناسيب على الرغم من تجاوزها للمناسيب في عام 1988م لم تحدث آثاراً سالبة، وذلك بفعل التدخلات التي أجريت على ضفاف النيل.
ودعا أبوالقاسم قاطني الجزر ومناطق الهشاشة إلى توخي الحيطة والحذر، كما ناشد مستخدمي مواعين النقل النهري الالتزام بالحمولة المسموح بها لتلك الوسائل وعدم تعريض أرواحهم وأرواح المواطنين للخطر.
شبكة الشروق